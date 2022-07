Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn della preparazione in vista della prossima stagione: "A Moena abbiamo lavorato bene, rispetto al caldo di Firenze in Trentino è uno spettacolo. Abbiamo fatto un grandissimo ritiro, quest'anno abbiamo deciso di dare addirittura delle giornate intere di relax perché in Val di Fassa ci sono tante opportunità di svago. I carichi di lavoro sono tanti, anche se qualcuno si è preparato in estate, ma allenarsi da solo non è mai come insieme alla squadra. Il primo problema da evitare sono i rischi muscolari".



SVAGO - "Questo mestiere ti porta a pensare h 24, ma anche io ho il mio diversivo come film e serie tv. Lo scorso anno con la squadra abbiamo fatto di tutto per raggiungere quella posizione in classifica, che ci ha permesso di giocare questo preliminare di Conference League: cercheremo di farci trovare pronti".



OBIETTIVI - "Tutti partono per migliorarsi, cercheremo di farlo in tutto".



JOVIC - "Dobbiamo cercare di riattivarlo, di farlo tornare un calciatore importante che sa che può trascinare una squadra. I colpi li ha, è un grande campione. È venuto anche mio figlio a vedere una delle amichevoli, mi dà pure qualche indicazione. Ogni tanto ci confrontiamo".



GIOCATORE PIU' SIMPATICO E GIOCATORE PIU' FASTIDIOSO - "Bonaventura il più fastidioso, vuole sempre fallo, vuole sempre rigore... (ride, ndr). Rosati invece quando inizia a imitare Celentano è uno spettacolo!".