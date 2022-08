L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato al sito ufficiale del club alla vigilia della partita contro l'Empoli: "Siamo reduci da questa bella vittoria in Europa. Abbiamo fatto un buon primo tempo e abbiamo un ritorno da giocare. Il derby con l'Empoli è molto sentito. A casa danno filo da torcere a tutti ma ci faremo trovare pronti. Abbiamo preparato la partita in un solo allenamento. Devi essere bravo subito a livello mentale e strategico. Devi poi sfruttare i giocatori freschi. Tutti dobbiamo sfruttare ogni possibilità, sono fiducioso e so che chi andrà in campo farà la prestazione".



Su Commisso: "Abbiamo ottenuto due vittorie che ci fanno lavorare con serenità e grande autostima. Abbiamo fatto felice il presidente che aveva chiesto una partenza positiva. So che è contento, le difficoltà le abbiamo tutti. Noi in Italia siamo quelli che in questo periodo giocheranno più partite. Dobbiamo continuare e regalare soddisfazioni".