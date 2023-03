Vincenzo Italiano è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina in vista della gara con l'Inter parlando così: "Abbiamo ricaricato le pile. Avremo tante gare ad aprile, 9 impegni in 30 giorni. Dobbiamo esser pronti. Sirigu? Spiace per lui, è arrivato con felicità e entusiasmo. Era in una condizione invidiabile, mi spiace per lui e per il suo infortunio, ma capita. Sarà sottoposto ad un intervento e ci starà comunque vicino. Anche se non sarà presente sarà sempre insieme a noi. I nazionali? Stanno tutti bene, anche se sono arrivati scaglionati. Questo è l'iter. Dobbiamo affrontare questi impegni con la massima fiducia."



L'INTER - Sappiamo quant'è forte in casa, il coefficiente di difficoltà è alto. Dobbiamo andare a proporre ciò che ci ha fatto risalire in campionato. Dobbiamo proseguire nella nostra striscia. L'atteggiamento deve essere quello di una squadra consapevole. Per cosa abbiamo preparato e per il nostro periodo positivo. Metteremo personalità mostrando le nostre qualità ma rispettando il grandissimo avversario che avremo di fronte. Mese di aprile? Andiamo incontro a un mese importante, ci giochiamo tantissimo. Ci sono in palio tanti punti. Serviranno tutti e tutti dovranno lavorare al meglio nei pochi allenamenti. La squadra sa di giocarsi tanto e deve cercare di ottenere il massimo