Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma:



"Conference League obiettivo primario? La Fiorentina deve onorare tutte le competizioni, anche la Coppa Italia ovviamente. Volevamo passare il turno e ci siamo riusciti, quando dovremo preparare il playoff contro il Braga cercheremo di fare tutto per bene perché anche in quel caso ci teniamo ad andare avanti. E' troppo presto per scegliere una competizione rispetto alle altre, dobbiamo lavorare e fare il meglio possibile sempre".



"Contro la Roma sarà la prima trasferta dell'anno, in uno stadio che spinge e trascina i propri calciatori. Per noi sarà dura, un impegno dalla difficoltà elevata. I giallorossi stanno bene, fanno risultati positivi ed hanno tanti campioni, in casa spingono sempre forte. Abbiamo preparato la gara in pochi allenamenti ma non è una novità, siamo carichi e sappiamo dove dobbiamo migliorare. La Roma ha talento, forza fisica, è pericolosissima sui calci piazzati, dovremo essere molto concentrati. Hanno avuto qualche difficoltà di troppo in Coppa Italia, quelle sono gare difficili per chiunque. Arriviamo tutti da quasi due mesi di sosta e non è facile. Commisso? Lo abbiamo visto sereno e contento, è tornato nel giorno della partita di Coppa Italia e dopo il fischio finale si è complimentato con noi. Ben venga sempre il suo spirito da combattente".