Fiorentina, Italiano: 'Mercato? C'è la possibilità di riparare qualcosa'

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla così a Sport Mediaset prima del quarto di finale di Coppa Italia che vede la sua squadra ospitare il Bologna al Franchi: "Ultimamente siamo diventati molto concreti a parte nell'ultima partita di campionato. Però siamo in grande crescita come lo è il Bologna e ci ritroviamo in questa sfida. Due squadre che stanno andando alla grande in campionato e che oggi si giocano una gara importante perché andare avanti in Coppa Italia è importante per tutti. L'obiettivo è di cercare di stazionare ogni anno nelle zone alte della classifica e andare più lontano possibile in tutte le competizioni. La terza semifinale consecutiva sarebbe un risultato importante, ma il Bologna è un ostacolo davvero duro. Sapete tutti il suo rendimento e la sua condizione. Sarà una partita tosta".



Cosa manca a questa Fiorentina per essere completa?

"Questa finestra di mercato ci apre la possibilità di riparare qualcosa, ma anche ci mette nelle condizioni di non avere tutti i giocatori nelle migliori condizioni a livello di concentrazione viste le voci di mercato. Siamo vigili su alcuni aspetti e vedremo cosa accadrà".