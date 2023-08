Vincenzo Italiano ha parlato in un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le parole del tecnico della Fiorentina: "La società al mio arrivo mi ha chiesto di soffrire il meno possibile, di riportare entusiasmo a Firenze e di creare un’identità forte per farsi rispettare in giro per l’Italia. Penso di esserci riuscito. Colloqui di fine stagione? Volevo sentire il parere del presidente. È stato bello sapere che eravamo allineati sullo stesso concetto: continuare insieme per costruire una Fiorentina ancora più forte e competitiva"



MERCATO - C’è stata grande condivisione di idee. Il mercato è sempre difficile, ma siamo riusciti a centrare quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Direi il 90 per cento. Arthur? Gli ho telefonato e spiegato quel che avevo in mente per lui. Veniva da un anno in cui non aveva mai giocato e voleva un progetto dove potesse esprimersi al meglio. Ha caratteristiche perfette per il nostro gioco.



SPALLETTI - Faccio un grande in bocca al lupo a Luciano. Dopo il lavoro straordinario a Napoli inizia questo percorso che penso fosse uno dei suoi sogni. Sono convinto che riporterà la Nazionale dove merita.