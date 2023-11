Dopo la sconfitta con il Milan, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così a Sky Sport.



DELUSIONE - "In queste situazioni di secondo tempo giocato con questa veemenza, ci manca ferocia per far gol, raddrizzare le partite. Non è la prima volta che negli ultimi metri non facciamo gol, paghiamo un primo tempo a basso ritmo dove abbiamo concesso tanto nel finale. Meritavamo il pareggio per quanto creato".



PUNTE - "Manca talento davanti? Manca essere risolutivi, non possiamo tornare a casa senza fare un gol con tutte queste occasioni. Mi dispiace, li abbiamo chiusi nella loro metà campo. A parti invertite avremmo sicuramente subito gol. Siamo capaci di archiviare e pensare subito alla prossima partita. Da domani continueremo a battere, a fare quello che facciamo, sperando che quello che manca venga fuori. Siamo alla tredicesima giornata, possiamo ancora ricercare le cose che mancano. Credo che debbano cambiare qualcosa di personale nelle punte, i nostri attaccanti non possono andare a casa felici dopo una gara così. Non possono essere contenti e anzi deve partire in loro qualcosa da dentro".



BELTRAN - "Beltran ha avuto una grandissima occasione, su quella palla deve far di più, deve almeno cercare la conclusione. Aveva avuto dei problemi ma l'avevo visto bene in allenamento, lui come tutti. Di faccia, di ginocchio, di gluteo, dobbiamo iniziare a far gol su quelle palle che rimbalzano in area. La squadra è viva, gioca, mette sotto squadre superiori a noi. Rimbocchiamoci le mani e ripartiamo".