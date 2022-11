Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano al termine della gara contro la Sampdoria a Dazn:



PRESTAZIONE - "Sono soddisfatto, tantissimo. Dobbiamo cercare questa continuità perché eravamo in grosso ritardo in campionato. Nelle ultime due approccio e grande orgoglio. Nelle due aree di rigore e attenzione".



MILENKOVIC - "Sì, sta crescendo. Ha avuto un problema che l'ha tenuto fuori per un bel po'. Quando è rientrato non era il Nikola che vediamo adesso. I centimetri vanno sfruttati e nelle due gare è stato bravissimo ad approfittarne e a trovare gli spazi. Era un bel po' che non segnava con continuità, ci teniamo stretti queste due reti che ci hanno portato soddisfazioni".



CRESCITA - "Avevamo un po' di gente non al 100%, abbiamo avuto tanti piccoli infortuni che hanno rallentato la crescita di molti ragazzi. Alcune partite non ci hanno sorriso per la fortuna con tante occasioni costruite e molti errori davanti alla porta. Ora invece tutti in grande crescita, conta lo spirito con cui si affrontano le partite ed è quello che fa la differenza. Stiamo migliorando la classifica, entrare in campo con una testa diversa fa la differenza e noi lo stiamo facendo".