Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della gara contro il Genk:



"Beltran e Nzola fuori? Credo che anche da subentranti si possa essere decisivi, guardate Immobile. Nei finali, con una linea difensiva in difficoltà si può far male. Kouamè è una prima punta, stiamo lavorando così da due anni. Loro sono una squadra aggressiva, e ci potrebbero concedere spazi in profondità. Mina purtroppo in nazionale si è fatto male quando stava ingranando, ma è un giocatore di livello. Comunica, parla, guida, e mi piace. Non sarà semplice a livello fisico, ed è bravo sulle letture. In più anche sulle palle inattive può essere una risorsa, vista la gara di andata. Barak ha avuto un problema fisico importante, sappiamo cosa ci può dare in zona gol. Si sa buttare dentro, lui e Bonaventura sono bravi a lavorare in queste situazioni. Ci sono tante partite e tante opportunità, mi auguro che possa dare il suo contributo.