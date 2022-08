L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo il passaggio del playoff contro il Twente:



"Missione compiuta, con un po' di follia. Non possiamo sbagliare quei gol, non è stato semplice. Lo volevamo, abbiamo battagliato, siamo felici di regalare ai tifosi il passaggio ai gironi. Abbiamo avuto diverse palle gol, la qualificazione è meritata come è un grande merito non aver subito gol. Se Terracciano non fa quella parata ci andiamo a giocare i supplementari in inferiorità numerica, ci sarebbe da dire anche qualcosa a Igor... Non concretizziamo, ci dobbiamo lavorare".



ROTAZIONI - "Ora andiamo ad affrontare tante partite, più rotazioni riuscirò a fare e meglio sarà. Milenkovic e Maleh giocano perché uno è una garanzia e l'altro mi dà buone risposte a differenza di altri sul piano fisico. Terracciano-Gollini uno in coppa e uno in campionato? Ci può stare, mi sembra un'opzione percorribile".



SINGOLI - "Chi per un motivo e chi per un altro, basta poco per farli migliorare e portare ad altissimo livello. Per quello cerco di ruotarli tutti, so che hanno qualità".