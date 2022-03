A poche ore dal fischio d’inizio, la lente d’ingrandimento è già sulla partita di stasera tra Fiorentina e Juventus, valida per l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Sarà il giorno del ritorno di Dusan Vlahovic allo stadio Artemio Franchi di Firenze da avversario, e l’accoglienza che i tifosi viola gli riserveranno probabilmente resterà negli annali. La sconfitta di sabato scorso nel recupero contro il Sassuolo ha un po’ frenato l’entusiasmo in casa gigliata: nonostante la cessione del serbo i viola erano riusciti ad inanellare una striscia di risultati positivi in campionato, a cui si aggiunge la qualificazione alle semifinali di coppa ai danni dell’Atalanta. L’improvvisa cessione di Vlahovic ha risvegliato l’orgoglio della Fiorentina che, pur essendo ovviamente indebolita dal punto di vista tecnico, è riuscita a compattarsi e sfoderare prestazioni alcune volte inaspettate.



L'edizione odierna de La Nazione analizza come Vincenzo Italiano questa volta, la prima dal suo arrivo a Firenze, si sia mostrato più propenso alla gestione della partita: il mister è pronto a fare qualche calcolo visto che la partita di stasera sarà solo il 50 per cento del lavoro da svolgere in turno di coppa. Servirà quindi ottenere un risultato favorevole anche in funzione della sfida di ritorno, che si giocherà a Torino il prossimo 20 Aprile. In quell’occasione la squadra viola dovrà presentarsi all’Allianz Stadium con la possibilità di giocarsi l’accesso alla finale di Roma dell’11 Maggio. La Juve sarà sempre la stessa nonostante le tante assenze per infortunio: sono sette titolari in infermeria, ma l’inclinazione a giocare tutte le partite sappiamo che è un marchio di fabbrica dei bianconeri. Esattamente quello che vorrà imporre la Fiorentina, che al contrario arriva alla sfida con l’organico al completo: l’unico indisponibile sarà Martinez Quarta, espulso nel quarto di finale contro l’Atalanta di Gasperini.