L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha dichiarato dopo la vittoria per 1-0 nella trasferta di campionato a Monza: "Oggi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, cambiando sistema di gioco a gara in corso. Il 3-4-3 lo avevamo provato solo in allenamento. Ringrazio i ragazzi che hanno tirato fuori l'orgoglio e il carattere, restando concentrati. Ora possiamo passare il Natale in felicità, godendoci questa bellissima classifica".



IKONE' - "Non è nuovo a queste situazioni, anche in allenamento sbaglia gol del genere. Non capisco cosa gli succede durante le partite, si deve convincere di avere le qualità per fare la differenza con gol e assist, così può diventare un esterno offensivo di altissimo livello".



SUL MERCATO - "Prima valutiamo i tempi di recupero di Dodo, poi forse interverremo per un nuovo terzino destro".