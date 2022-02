Questo pomeriggio, alla viglia della sfida casalinga contro l’di, il tecnico dellaha parlato della sfida, analizzando la situazione della sua squadra e dei propri avversari. Questi i temi trattati in conferenza stampa:“Quando arrivano i risultati, quando l’entusiasmo e la fiducia crescono ci si allena in modo diverso. Lavorare con questo clima è l’ideale, abbiamo preparato bene questa partita, un sfida molto difficile perchè reputo l’Atalanta una delle più forti del campionato: per come affronta le partite, per lo spirito che mette sul campo. Sono montento che ci sia una maggiore capienza, saranno tanti i nostri tifosi. Con le ultime prestazioni penso sia tornato un po’ di entusiasmo anche tra i tifosi, da parte nostra non è mai mancato. Nelle ultime due sfide ci siamo riusciti bene, ma l’obiettivo è quello di trovare la continuità che ci è mancata in passato.”., ma anche, sono giocatori che non danno punti di riferimento. Hanno dinamismo e occupano il fronte offensivo con qualità e forza fisica. L’Atalanta ha grande mentalità, è temibilissima, non teme nessuno e vuole fare la partita. Dobbiamo essere bravi e cercare di ripetere le altre due prestazione.è un centrocampista completo, di estrema qualità. Ha fatto vedere ottime cose in Italia, è un giocatore duttile e molto bravo”.ha la chance di tornare titolare. E’ un portiere di valore. Alcune gerarchie cambiano, non sempre per volontà dell’allenatore.si è ritagliato uno spazio ed ha meritato di mantenerlo. Spero che Dragowski abbia voglia di rivalsa e penso che cercherà di fare una grandissima gara”.‘L’Atalanta affronta ogni gara allo stesso modo, quindi non mi preoccupa il fatto di averli già battuti due volte. Sono state sfide ricche di equilibrio, poteva accadere di tutto. Sarà una partita difficile, per ottenere un risultato positivo bisognerà sudare tantissimo La squadra nerazzurra è arrivata alladopo un processo di crescita, anche noi vogliamo trovare continuità. Lavorando ed applicandosi penso che una squadra come la Fiorentina possa crescere tanto, abbiamo molti margini di miglioramento.Sinceramente ho sentito le parole die mi hanno fatto piacere. Siamo nei pensieri anche delle altre squadre, temibili per tutti. Abbiamo due partite in meno rispetto allae col risultato piano ci proietteremmo sopra in classifica”.“A Firenze si lavora bene, mi piace la passione attorno alla squadra. Vivendo in prima persona l’affetto per la squadra, mi accorgo che è qualcosa di straordinario. La tifoseria e la città hanno bisogno di una squadra che dimostri unione e identità e penso che ci siamo riusciti. Parlare di progetto a lungo termine nel calcio è sempre difficile, ma penso che si possa costruire qualcosa di importante, evitando lunghi momenti negativi per non minare certezze e idee. Sto iniziando a conoscermi meglio con la società, e penso che anche le critiche facciano bene”.“Ho sempre voluto evitare che qualcuno si sentisse titolare. E’ chiaro che poi qualcuno rigiochi e che vengano fatte delle valutazioni, ma voglio che non ci siano mai rilassamento e appagamento. Questo approccio asta dando tantissimi frutti. Abbiamo cambiato formazione praticamente in tutte le partite e i risultati sono arrivati.e non sapere la formazione tiene tutti sulle spine. Chi entra è sempre carico e pronto a cambiare la partita: per il momento è giusto proseguire così. Contento chesia stato sorpreso di essere titolare, significa che aveva dei dubbi. Creiamo tanto ma dobbiamo segnare di più, è una questione di crescita individuale. Nonostante tutto siamo una squadra con 2 reti di media segnate a partita, e mancano quelli degli esterni. Se migliorassimo questo aspetto avremmo un’ulteriore crescita”.“A Spezia ad un tratto ho temuto un’altra. stavamo disputando una grandissima partita, fallito un rigore, sbagliato tante ultime scelte. Stavamo mettendo in pericolo una grande partita ed una prestazione di livello.ci ha graziato, ma è normale che gli avversari riprendano fiducia. Abbiamo ripreso in mano la partita e siamo riusciti a vincerla.Quando entro in campo non ci penso, dimentico tutto. Mi ha fatto piacere la vicinanza dei tifosi viola. Resto dispiaciuto per quanto accaduto perchè non sono quella persona, non voglio rivangare i dettagli. I due anni allo Spezia sono stati indimenticabili, abbinando risultato sportivo e lo stare bene in quel posto. Chi se la sente di presentarsi dagli undici metri batte il rigore, chi sbaglia potrebbe cedere il posto a qualche compagno. Non voglio scenate in campo, non vanno bene.“Sono contento per Piatek, è un professionista esemplare, che pensa prima alla squadra e poi a se stesso. Mi ha stupito per come si è messo a disposizione, e per come sta imparando a muoversi. Sta venendo a legare il gioco, mi sta piacendo anche come è entrato Cabral nei 15 minuti finali. Ci daranno una grossa mano, Piatek lo sta facendo anche in termini di gol e resto convinto lo farà anche Cabral.“Ha doti da grandissimo giocatore, nell’uno contro uno e non solo. Sa sacrificarsi, ma fa parte di un reparto in cui i compagni stanno facendo benissimo Cresce di settimana in settimana e sta imparando a capire l’italiano. Per le qualità che ha è funzionale al massimo alle nostre idee; non c’è fretta, è un investimento della società, ha qualità immensa. Pian piano farà vedere il proprio valore”.“Gli manca esperienza, può imparare meglio a riempire l’area di rigore ma è già cresciuto e maturato in modo esponenziale. Ha compagni di valore, ed è anche grazie a loro. Sta capendo che bisogna essere veloci nell’apprendere per giocare in questa categoria”.