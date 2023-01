I rumors di una partenza di Nico Gonzalez da Firenze impazzano. Sull'argentino c'è il Leicester e l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa alla vigilia della Coppa Italia, ha commentato così. "In questa Fiorentina c'è del valore, credo però siano solamente voci. Oggi ho visto Nico con grande voglia di tornare in condizione, sta spingendo tantissimo negli allenamenti. Non ho mai aperto altri discorsi, l'unica intenzione è riavere il Gonzalez dello scorso anno".