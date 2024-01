Fiorentina, Italiano: 'Non alleno i blocchi perché mi dicono siano irregolari, poi subiamo gol così...'

Redazione CM

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro l'Inter:



"Sono arrabbiato ma anche deluso dal fatto che in queste partite non riusciamo mai a trovare la giocata giusta per segnare e rimettere in piedi le gare. Questa maledizione dei rigori, poi, sta iniziando a darmi fastidio. Gerarchie o non gerarchie, dal dischetto conta tanto l'aspetto psicologico. Abbiamo ricevuto anche delle critiche per questo".



"Sono contento per come ci siamo espressi, sia con la palla che senza, l'ho detto ai ragazzi che se giochiamo sempre così ne perderemo poche. Bene Beltran sottopunta, bene Nzola a dare profondità, bene anche Bonaventura. Adesso dobbiamo andare a riprenderci dei punti nelle prossime partite".



"Qualcosina contro l'Inter dovevamo rischiare, li abbiamo messi più volte in fuorigioco. Il gol dei nerazzurri? Bravi loro per come hanno costruito l'azione che ha portato al calcio d'angolo. Poi, però, i blocchi nel calcio sono irregolari, me lo dicono gli arbitri, io per questo non li alleno più, poi se ci fanno il gol-vittoria in questo modo sinceramente mi dà fastidio. Abbiamo subito due sconfitte simili con Inter e Juve qui a Firenze, sono entrambe più forti di noi ma arriveremo a battere anche loro. Adesso ripartiamo e dobbiamo assolutamente superare questa maledizione dei rigori".



"Mercato? Non rispondo. Non mi aspetto nulla".