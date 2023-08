Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Fiorentina e Rapid Vienna. Queste le sue parole: "Loro verranno a pressare e a limitarci senza subire la nostra reazione. Abbiamo l obbligo di segnare e farne almeno uno in più di loro. Ma non me li aspetto chiusi nella loro area, dovremo esserci con la testa e senza follie. Lavorare bene per 90 minuti. L avversario è sveglio e arriva con un gol di vantaggio."- Dissi che è un altra storia questa anno. Domani abbiamo uno scenario diverso rispetto al passato, si è ribaltato tutto e dobbiamo essere più concentrati. Dobbiamo preparare una rimonta e dobbiamo essere maturi e lavorare su qualcosa di diverso dallo scorso anno. Abbiamo grandi possibilità di metterli in difficoltà facendo la partita. Se concretizzano le occasioni forse gioiremo noi.- Il mercato disturba tutte le squadre. Mi voglio concentrare solo sulla gara. Se penso all extra campo non sarebbe giusto per nessuno. Mi preoccupa solo domani.- Giusto dare una chance, con queste difficoltà, anche ai nuovi. Sul portiere penso che ci auguriamo di avere tante gare e coinvolgere tutti. Bisogna dimostrare e far bene. Ma con tante partite la gestione sarà diversa.- Per essere uno che per tanto ha giocato con discontinuità sta rispondendo alla grande. Era in programma di farlo riposare alla terza, non va sovraccaricato. Sta reggendo bene e ha fatto anche un assist, siamo contenti di come sta andando. Dobbiamo stare attenti, abbiamo sempre cercato di prevedere gli infortuni.- Cerchiamo di fare di tutto per non fare arrivare gli avversari in porta. Dobbiamo lavorare tutti insieme per farli tirare meno possibile, ma serve anche l aspetto individuale. E davanti dobbiamo rifornire gli attaccanti. I numeri sono importanti, ma per non avere problemi bisogna aggiustare qualcosina.- Ha un grande talento, oggi sembra che il suo problema sia risolto. A lui piace stare sulla esterno ma lavora in un altro modo, dobbiamo accelerare il suo inserimento. Va sfruttato nella sua capacità nelle palle inattive. Pian piano avrà spazio, ma dipende dai ragazzi. Chi dimostra di meritarsi lo spazio poi lo ottiene.- Non mi permetto di esprimere giudizi. Forse qualcuno è più affezionato al campionato, ma a noi non deve interessare. Dobbiamo comunque aggredire i nostri avversari.- Gli avversari dicano ciò che vogliono di noi, io non rispondo. Sappiamo che qualcuno ci affronterà con più attenzione e rispetto. E questo lo volevamo. Sta a noi col lavoro controbattere sul campo. I nuovi in questo contesto possono dare tanto. Ma vanno messi nelle migliori condizioni. Possiamo veramente alzare la considerazione che gli avversari hanno di noi.