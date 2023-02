Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky prima della gara di Conference League contro il Braga:



"E' fondamentale superare il turno, abbiamo un grandissimo vantaggio e non dobbiamo rimettere in partita il nostro avversario. Dobbiamo aggredirli e non commettere errori di superficialità. Intensità che manca? Cambia qualcosa a livello di testa, in competizioni diverse dal campionato concretizziamo, in Serie A non concretizziamo come in Europa. Se non tramutiamo in gol le azioni dobbiamo cercare farlo meglio, se non hai intensità e ispirazione questo aspetto viene a mancare. Dodò? E' rimasto fermo 8 mesi, quando è arrivato sapeva di poter avere difficoltà, il problema al polpaccio nel suo momento migliore non gli ha dato continuità. Adesso stiamo vedendo grandi miglioramenti, ho parlato col ragazzo e sa quali sono i suoi standard: pian pianino tornerà quello che è, sta superando le difficoltà".