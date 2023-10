Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con il Cukaricki: "Tanto turnover? Dobbiamo dare possibilità anche a chi sta trovando meno spazio, Sono dinamiche dello spogliatoio, tanti ragazzi di qualità stasera hanno la possibilità di mostrare il loro valore. Dobbiamo cercare di vincere per fare punti, mi auguro che possa essere una bella partita".



I gol degli attaccanti?

"Oggi ho parlato con i ragazzi, quando la squadra vince e fa punti, non importa chi segna. L'importante è continuare su questa strada, per me è solo un momento. Quando dico che ci devono mettere del loro, i ragazzi lo sanno. In allenamento segnano con guizzi e giocate, perché non deve succedere anche in partita? Non siamo alla fine di un percorso, è ancora tutto aperto. Abbiamo tempo per aspettare qualche ragazzo che oggi è in ritardo".



Come sta Barak?

"Sta bene, ha avuto un problema molto serio, è stato fermo tre mesi senza neanche poter fare una corsetta. Ora ha risolto e sta cercando di entrare in condizione. Oggi può partite dal primo minuto, ha bisogno di tempo anche lui. Per noi è importante anche a partita in corso"



Il Cukaricki?

"È un avversario giovane che non molla mai. Se vogliamo fare bene dobbiamo approcciare bene con grande intensità e sbloccare subito la partita"