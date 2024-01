Fiorentina, Italiano: 'Non salvo niente. Ikoné è un rigorista, ma sbagliano tutti a parte Gonzalez e noi perdiamo'

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana:



"Complimenti al Napoli per averla preparata bene, un po' ci ha sorpresi ma è un sistema che sappiamo affrontare. Fino al secondo e al terzo gol eravamo in partita, la potevamo rimettere in piedi, abbiamo sbagliato il rigore. Peccato".



RIGORE - "Ikoné è un altro che si ferma a battere i rigori a fine allenamento, se l'è conquistato, se la sentiva e gli altri rigoristi gliel'hanno concesso. Quando te lo conquisti è difficile dire di no. A parte Nico che è infallibile gli altri stanno sbagliando e noi perdiamo le partite, bisogna aggiustare".



LATI POSITIVI - "Non salvo niente, l'unico obiettivo era quello di andare in finale e fino all'84' c'eravamo. Alle volte torniamo ad essere sterili, sapevamo che andare sotto avrebbe voluto dire complicarci la vita. Ci ho creduto, pareggiare avrebbe cambiato tutto".



DIFESA - "Col Bologna ci siamo messi a tre perché avevamo assenze, l'abbiamo un po' improvvisata. Lo facciamo nel momento in cui siamo in difficoltà, invece oggi avevamo i cambi, siamo andati tre su tre, ma siamo stati poco incisivi al di là di gol annullato e rigore sbagliato".