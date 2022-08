Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn dopo il pareggio di Empoli:



"Chiaramente non sono soddisfatto. Abbiamo fatto di tutto per vincere, attaccando sempre. Siamo stati meno lucidi, ma ci abbiamo provato. Abbiamo cambiato tanti uomini e nonostante ciò facciamo ottime prestazioni. Inferiorità numerica bisogna punire l'avversario. Oggi è mancato un po' di cattiveria, soprattutto sotto porta. Bisogna essere più lucidi e meno frenetici. Bravi e fortunati loro in qualche circostanza. Abbiamo cambiato nove undicesimi e loro hanno dimostrato di poter giocare. Turnover? Io allenano giocatori di livello, quindi chi è fenomenale può giocare più gare. Gli altri durante la settimana, se si allenano bene, possono giocare. Come Ikonè, che se migliore nei sedici metri, può diventare davvero pericoloso. Rigore? Non dico nulla. l'arbitraggio è stato ottimo. Il rigore c'è, ma se c'è anche la mano va bene così. Jovic? Lo conosco bene, ragazzo fantastico. Si è arrabbiato perché oggi non è andato in gol. Ha grandi qualità, deve trovare la giusta condizione".