Quest’oggi l’allenatore della, parlando ai canali social del club gigliato, ha fatto il punto della situazione in casa viola a pochi giorni dalla prima di campionato contro ladi Max Alvini. Queste le sue parole:"È un bel momento. Il presidente mancava a tutti, con lui e la sua famiglia vivremo la fase iniziale della stagione: siamo felicissimi.Abbiamo preparato la prima partita di campionato dall’inizio della preparazione. A livello fisico la squadra sta bene: abbiamo disputato amichevoli contro squadre di valore, forse anche più avanti rispetto a noi. Sono comunque state occasioni intriganti in cui la squadra ha dato qualcosa. Le partite contro le neopromosse sono sempre dure, vanno affrontate con la giusta determinazione e attenzione. Sono convinto che ci faremo trovare pronti".Il tecnico ha poi parlato del preliminare di: "Il Twente è un avversario forte e da non sottovalutare. La sfida andrà preparata nel migliore dei modi, ci penseremo già dal giorno dopo la partita con la Cremonese. Bisogna restare concentrati e fare prestazioni di altissimo livello, attenti in entrambe le fasi di gioco.L’obiettivo è vincere più match possibili, la mentalità deve essere quella. Bisogna sempre cercare di fare un gol in più degli altri, dobbiamo fare bene in ogni competizione".Infine ha detto la sua sul rinnovo di: "L'anno scorso è stato creato un grande gruppo. Nikola è cresciuto in maniera esagerata, insieme a tutti i suoi compagni di reparto sanno cosa devono fare. Lui è un valore aggiunto e penso possa darci ancora tanto".