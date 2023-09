Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo il pareggio di Frosinone: "Se non la indirizzi per bene nel primo tempo e concretizzi la miriade di palle gol create, tieni le partite aperte e siamo alle solite. Abbiamo sbagliato dei gol ma era da un po' che non giocavamo con tanta veemenza e palle gol. Dispiace non aver vinto, ma creando e sbloccando gli attaccanti, perché Bonaventura, Gonzalez e Kouame lo sono, le porti a casa. Mancano solo i centravanti...".



NZOLA - "Non si deve innervosire. Né lui né Beltran, devono sperare entrambi che la squadra crei sempre così tanto. Se la mancanza è solo loro, allora prima o poi la risolveremo. Certo, devono fare qualcosa in più senza abbattersi o l'ossessione. Pensino alla squadra e a lavorare, riusciremo a mandarli in gol".