L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Conference League contro i serbi del Cukaricki: "La partita sarà molto importante e dovremo approcciarla bene per evitare di trovare difficoltà. Beltran è un bene che si sia sbloccato, peccato si sia fatto male a causa di una botta al costato. Pensando alla sfida contro il Cukaricki, dobbiamo pensare solo a vincere".



Sul momento di Nzola: "Abbiamo parlato e discusso spesso, il vero Nzola è quello di La Spezia della passata stagione. Probabilmente il ragazzo si aspettava di essere più decisivo, invece qualcosa si è complicato. Ad ogni modo non deve perdere la fiducia. Basta un episodio è tutto potrebbe cambiare per ritornare ai livelli di prima. Sta soffrendo la situazione ma caratterialmente l’ho visto reagire e uscire da situazioni simili".



Sulle condizioni dei terzini: Pierozzi ha accusato un fastidio muscolare ma ora è a disposizione, ma sicuramente ancora non è al meglio. Kayode è in fase di guarigione dalla brutta distorsione alla caviglia, ma ancora non può esserci. Parisi sta facendo una grande lavoro a destra ma è pur sempre adattato in quella corsia".