Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Verona:



"Siamo stati bravi nella ripresa, dopo una parte finale di primo tempo in cui ci hanno messo sotto, non lo pensavo dopo il gol. Ho fatto i complimenti ai ragazzi ma sono tre partite che non vinciamo e cominciano ad essere troppe. Manchiamo ancora sotto porta con gli esterni, sono degli attaccanti e devono incidere in zona gol. Con Vlahovic avevamo fatto un lungo lavoro, lui ha dalla sua l'essere concreto. Piatek e Cabral sono abituati ad andare in profondità, io invece chiedo di venire anche a legare il gioco. Piatek fa gol a ogni pallone, Cabral deve crescere. Sono convinto che arriveranno anche loro a lavorare per bene".