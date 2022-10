Quest’oggi, alla vigilia della partita dicontro gli, il tecnico dellaha partecipato alla consueta conferenza stampa. Questi i temi trattati dal tecnico:“Adesso dovremo cercare di reagire, per l’ennesima volta, ad un brutto risultato. Per forza di cose dobbiamo andare in campo cercando il risultato e confermare le cose positive che abbiamo fatto intravedere a partire dall’Atalanta, fino alla Scozia e con la Lazio, senza pensare ai risultati che abbiamo avuto. Dobbiamo affrontare una gara da vincere, dobbiamo scendere in campo con testa e qualità, con l’approccio giusto come visto in Scozia. Non mi erano piaciuti gli ultimi minuti con la Lazio. Avevamo spinto tanto, contro una squadra molto forte, che può battere chiunque, che ha subito per larga parte di gara la Fiorentina, ma ha vinto 0-4. Va dato merito a chi vince, come si dice…chi vince festeggia, chi perde deve dare spiegazioni. Quindi, ora pensiamo a vincere questa partita e continuare a credere nel passaggio del girone”Il tecnico ha analizzato quanto pesi l’impegno del giovedi sul campionato: “Non credo che le cose stiano cosi, per non è assolutamente un peso. Abbiamo il dovere di archiviare e ripartire subito. Per quanto mi riguarda il discorso Lazio è già concluso, terminato al 9’9 della partita di lunedi, e non voglio più neanche pensare a come si perde e perchè. Sappiamo dove sbagliamo e dove dobbiamo migliorare. Le prestazioni ci sono sempre, di livello, ovunque va, abbiamo fatto pochi risultati perchè sbagliamo troppi gol, lo sappiamo. Penso, anzi, che competizioni come queste ti fanno crescere e diventare più bravo. Anche domani possiamo far bene, ci stiamo abituando a questi ritmi. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e crescere ulteriormente”.“Sento dire che l’avversario non è forte, ma non esistono gare facili. L’unica difficolta di questa competizione è che non hai molto tempo per recuperare le energie tra una partita e l’altra. Per il resto come ho detto questa competizione ti lascia tanto, perché se non alzi il livello fai fatica on tutti. Siamo riusciti a vincere in casa loro, e questo non è mai una cosa scontata. Domani dovremo essere più bravi perche dobbiamo reagire ad una sconfitta in campionato. In campionato siamo un po’ in ritardo ma nulla è perduto”Il tecnico ha poi analizzato i problemi in difesa ed in fase realizzativa: "Tutte le volte gli avversari sono diversi e possono metterti in difficoltà in determinati momenti. In altre partite avevamo dimostrato di avere più solidità difensive. Nelle ultime partite abbiamo subito di più perché abbiamo incontrato squadre di grande qualità. La Lazio ci ha messo in difficoltà. Si finalizza poco però quello che riusciamo a costruire e creare. Questo non ci consente di avere qualche punto in più. In queste prime battute di campionato e Conference stiamo trovando la maggior difficoltà sotto porta. È li che si decidono le partite. Con i biancocelesti abbiamo concesso 5-6 tiri e preso 4 gol, loro ce ne hanno concessi 25 e non abbiamo segnato. E’ un problema di qualità? Di movimenti? Di…non lo so? Dobbiamo migliorare e basta”.In corso di AGGIORNAMENTO