Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa dell'Udinese:



"Siam partiti male e non abbiamo iniziati come nelle ultime gare in cui eravamo più liberi mentalmente. Sapevamo che la gara sarebbe stata questa, loro sono bravi a sfruttare gli errori avversari. Abbiamo provato a far meglio e abbiamo tenuto il pallino del gioco. Qualche situazione l'abbiam creata ma la sconfitta è figlia dei primi 20 minuti. Turnover? Il pensiero è che se ne ho cambiati tanti è perché era necessario, fra acciacchi e altre situazioni. Siamo stati obbligati. La gara l'abbiam giocata a testa alta. Dopo i primi 20' la squadra ha giocato come sempre. Perdiamo una gara che forse meritavamo i pareggiare. Poi il gol nasce da una situazione dubbia. Mercato? Questa è la prima sconfitta dell'anno. Un passo falso non lo volevamo affrontare ma vediamo che succede. A parte l'inizio non brillante, chi ha giocato ha fatto una grande prestazione. Barak? Si è inserito velocemente, è intelligente e ha qualità. Ha la capacità di stare in campo come pochi. Penso abbia fatto un passo avanti e credo possa darci molto. Juve? Abbiamo sempre avuto pochi giorni per prepararla. Dobbiamo esser bravi a prepararla in poche ore. Poi avremo la Conference, siamo nel meccanismo e dobbiamo essere bravi. Andiamo avanti, niente drammi".