"Finalmente una gara del genere: grande qualità contro una squadra in netta crescita. Sono felice per questo: i ragazzi sono stati attenti nonostante la paura dopo il gol preso". Vincenzo Italiano è raggiante dopo la vittoria della sua Fiorentina sul Milan (2-1). Il tecnico gigliato ha poi aggiunto: "I gol ritrovati? Spesso ci è mancata la concretezza e la cattiveria. Adesso riusciamo a sfruttare bene tutto ciò che produciamo, i nostri attaccanti sanno fare gol. Ci siamo preoccupati di loro, adesso stanno rispondendo. Stanno crescendo tutti, pure Dodò".



"L’atmosfera stasera era bellissima, la gente non ci ha mai abbandonato nonostante l’abbiamo delusa alcune volte. Oggi abbiamo ripagato il nostro tifo con una prestazione importante" ha concluso Italiano.