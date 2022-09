Questo pomeriggio, dopo i due giorni liberi concessi da Vincenzo Italiano dopo l’allenamento congiunto di sabato contro il Prato, la Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta di Gasperini. Finalmente arrivano buone notizie per il tecnico gigliato che per la trasferta di Bergamo probabilmente potrà tornare a disporre di una pedina fondamentale della sua rosa.



Secondo quando appreso dalle immagini pubblicate dal club sui propri canali social, quest’oggi Nikola Milenkovic è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo: a 24 giorni dalla sua ultima presenza, nella sfida casalinga contro la Juventus, il difensore serbo torna a svolgere una normale seduta insieme ai compagni. Il centrale probabilmente quindi tornerà disponibile per la partita contro la Dea, anche se sarà Italiano a decidere se impiegarlo dal primo minuto o a partita in corso. Fondamentali saranno i segnali che il giocatore manderà nei prossimi giorni.



Quella di oggi dovrebbe essere l’ultima seduta a ranghi ridotti, visto che a partire da domani dovrebbero tornare uno dopo l’altro anche tutti quelli impiegati con le proprie nazionali. I primi saranno gli europei e gli africani, servirà invece qualche ora in più per Nico Gonzalez: l’esterno sarà impiegato questa notte con la sua Argentina e per questo non sarà a Firenze prima di giovedi.