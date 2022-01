Dopo la comunicazione in tre momenti diversi di tre positivi nella rosa di Vincenzo Italiano, la Fiorentina riabbraccia Sottil e Benassi: l'esterno ha postato due giorni fa una storia con le scarpette e tanto di didascalia "Back", tornato; il centrocampista invece oggi si è allenato regolarmente con il gruppo. Adesso gli assenti sono due: Amabat, impegnato col Marocco in Coppa d'Africa, e Quarta, non convocato per la gara di Coppa Italia vinta a Napoli.