La Fiorentina di Vincenzo Italiano questa mattina è tornata ad allenarsi in vista della sfida di lunedi prossimo contro la Roma di Josè Mourinho: la squadra si è ritrovata questa mattina all’interno del centro sportivo Davide Astori attorno alle 11.30 per svolgere la sessione di allenamento all’interno dell’impianto.



Uno dei nodi da sciogliere per il tecnico gigliato erano i dubbi attorno ad Alvaro Odriozola: il terzino spagnolo dopo l’infortunio subito nell’andata di Coppa Italia contro la Juventus ha collezionato appena 198 minuti nelle 10 partite successive. Dopo l’apprensione per la mancata convocazione di domenica contro il Milan finalmente arrivano buone notizie per Italiano. Infatti quest’oggi Odriozola, dopo aver svolto un lavoro personalizzato nella giornata di ieri, è tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo. Con a disposizione ancora quattro giorni a disposizione l’esterno di proprietà del Real Madrid si candida prepotentemente ad una maglia da titolare per la sfida contro i giallorossi.