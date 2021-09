L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Dazn al termine della partita persa per 3-1 contro l'Inter.



PRIMO TEMPO - "Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Per 70' siamo stati all'altezza dei campioni d'Italia, abbiamo avuto tante palle per il 2-0, ma non concretizzando sono venuti fuori loro con la loro qualità".



RISULTATO BUGIARDO - "Il risultato per me è troppo pesante per quello che abbiamo fatto vedere. Sarebbe stato importante portare a casa punti".



OBIETTIVO - "Obiettivo? Il primo obiettivo è la salvezza, che è il primo traguardo. Per come abbiamo vissuto gli ultimi anni, dobbiamo concentrarci su quello".



ATTACCO - "Negli ultimi 20 metri non possiamo non avere quella qualità e quella determinazione. C'è da lavorare. Nel primo tempo non abbiamo mai fatto arrivare l'Inter in porta, nella ripresa abbiamo subito il loro ritorno. Peccato, perché la prestazione c'è stata".



ESPULSIONE - "Nico Gonzalez? Dà sempre l'anima, negli ultimi 10' potevamo tentare un arrembaggio, deve capirlo. Ha sbagliato".