Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio:



"Non abbiamo fatto quel che sappiamo fare nell'ultima situazione. E' lì che una squadra diventa di livello, deve regnare attenzione. Sinceramente perdere così non mi piace, penso che abbiamo giocato bene contro una squadra che gioca la Champions. Siamo cresciuti sotto tanti aspetti in maniera esponenziale, abbiamo alzato qualità e dinamismo, quelle sono situazioni su cui lavoriamo: se qualcuno ci sorprende alzo le braccia, ma non ci devono cogliere impreparati su quello che conosciamo".



ATTACCANTI - "Avevamo un po' mollato con la pressione, Beltran e Bonaventura erano stanchi e volevo continuare a impedire alla Lazio di mettere palloni puliti per i loro attaccanti".



RABBIA - "La squadra ha fatto una grande partita, la rabbia sta nel non portare a casa punti. Andiamo a sfidare la Juve con due sconfitte quando dovevamo raccogliere qualcosa tra Empoli e Lazio. Reagire a quest'amarezza può essere importante per correre più veloce".



PIU' GOL - "E' un giochino di precisione, bisogna buttare la palla in quello spazio largo sette metri e chi lo fa meglio vince. Siamo un attacco che produce, se a questo aggiungiamo i gol delle punte e di qualche esterno ci siamo, sennò avremo difficoltà, dovremo elemosinare reti".