Anziché partecipare alla consueta conferenza stampa della viglia, a poco più di 24 ore dalla partita contro l’, l’allenatore dellaha parlato ai canali ufficiali del club gigliato per trattare i principali temi della sfida. Queste le sue parole:"Le partite che abbiamo affrontato finora non sono poche: ci hanno fatto tenere alta l'attenzione, allenamento dopo allenamento, e siamo riusciti a rispondere bene. Abbiamo fatto ottime partite, riuscendo a superare ile facendo un'ottima prestazione contro il. Fino ad oggi le cose stanno andando come desideravamo e i ragazzi stanno rispondendo bene. L’ho sempre detto che nel nostro campionato non ci sono partite facili, dove all’inizio pensi di poter sudare poco non esistono. Ogni gara ha delle insidie perché tutte le squadre provano sempre a proporre il loro calcio, e bisogna essere bravi ad interpretarle bene, come se ogni partita fosse una finale. Questo atteggiamento ci dovrà accompagnare tutto l’anno”.Il tecnico ha poi spostato l’attenzione sulla partita di domani contro l’Udinese: "Sono convinto che domani non sarà facile, soprattutto per la difficoltà di recupero: abbiamo retto il Napoli fino al 96’ spendendo un sacco di energie. Affrontiamo una delle squadre che fa della fisicità il suo punto di forza e ci metterà in difficoltà. La volontà è quella di rispondere presente al meglio, proponendo un atteggiamento battagliero dal primo al novantesimo.una squadra che in questi anni ha dimostrato di avere doti atletiche e qualità in tutti i reparti: ha dei giovani molto interessanti in rosa. Sono reduci da una vittoria e quindi avranno entusiasmo e voglia di mettere in difficoltà la Fiorentina.La prima difficoltà è quella di riuscire a recuperare al meglio: conterà tanto l'aspetto mentale e quello fisico, perché in pochissimo tempo dovremo essere preparati a preparare la gara successiva. Dovremo imparare ottimizzare i tempistiche abbiamo a disposizione, allenandosi poco e giocando tanto, perché tutte le partite lasciano in eredità qualcosa".Infine ha ringraziato iper l’affetto dimostrato domenica sera contro il Napoli: "Avevo fatto un appello prima della gara, nella speranza di essere coinvolto. Penso che sia stata una serata bellissima, grazie ancora. Il cammino sarà lungo ma sono convinto che se siamo tutti uniti riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni di qui al termine della stagione".