Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Dazn dopo la pesante sconfitta della sua squadra sul campo del Torino: "Non mi spiego questo primo tempo perché non avevamo mai fatto vedere qualcosa del genere dal punto di vista dell'attenzione e della voglia nell’approccio, pensavo fosse diventato un nostro marchio di fabbrica invece oggi non è stato così. Ci può però stare una partita del genere nell'arco di un campionato. Ci servirà per per tornare sulla terra. Rigiocheremo tra tre giorni e spero di vedere un’altra Fiorentina. Vlahovic è sembrato troppo solo? Tutti ci devono mettere qualcosa in più per essere decisivi, ma non me la sento di analizzare i singoli".



Infine, sul debuttante Ikoné: "E un ragazzo giovane con tanti margini di miglioramento, è un esterno abile nell’uno contro uno, deve entrare in sintonia con i compagni e poi sono convinto che ci darà una mano".