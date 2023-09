Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa dell'Inter:



"Credo fino al loro gol siamo stati in campo, poi non abbiamo più fatto nulla per metterli in difficoltà. Ho cercato di dar fiducia a chi non era al 100%. Speravo che l'aspetto mentale di giovedì potesse nascondere la stanchezza. Non abbiamo risposto alla prima difficoltà. Non siamo questi. Abbiamo tutti sbagliato qualcosa, ora però andiamo per step. L'obiettivo era il playoff. Sosta? Ci farà reagire, ora però bisogna archiviare. Avevamo immaginato la partita diversa e ne usciamo con 50 minuti fatti male. Quando siamo al 100% facciamo vedere altro. Ci prendiamo le nostre responsabilità, lavoreremo per non vedere più una Viola così. La squadra non mi sentirà più dire che l'abbiamo preparata in poco tempo. Perché il girone l'abbiamo voluto, i ritmi li conosciamo. Sapevamo come doverla affrontare. Ora cercheremo di migliorare soprattutto nelle scelte. In A se non sei al 100% contro le corazzate fai fatica. Gerarchie? Va definito che chi sta bene gioca. Non ci sono gerarchie, dipende da come si sta e da come si recupera. In porta abbiamo abbiamo preso un giovane che oggi ha fatto vedere cose buone, poi lo dirà il campo".