L’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino ha voluto prendere in esame l’attuale situazione di Luka Jovic a Firenze: arrivato in toscana dal Real Madrid come possibile crack, dopo pochi mesi con la magia viola addosso in molti si sarebbero già stufati di lui. E tra questi ci sarebbe anche lo stesso tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano che, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe rimasto molto deluso e irritato dopo la prestazione di domenica sera del serbo. Contro la Roma di Josè Mourinho l’attaccante è apparso totalmente fuori dal sistema tattico del tecnico, tanto che nella ripresa è stato tolto subito per dar spazio a Nico Gonzalez.



Secondo il quotidiano il rapporto tra giocatore e club potrebbe inoltre interrompersi bruscamente: infatti se la Fiorentina riuscisse a creare le giuste condizioni, trattando nuovamente con i Blancos, il giocatore potrebbe lasciare Firenze e la Fiorentina. In questo caso è comunque chiaro che sela Fiorentina decidesse di sbarazzarsene, dovrebbe comunque reintervenire sul mercato. L’attaccante classe serbo intanto ieri non ha svolto la regolare sessione di allenamento con i compagni, ma è arrivato al centro sportivo successivamente assieme al Team Manager gigliato. Che qualcosa stia cominciando a muoversi?