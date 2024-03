Fiorentina, Italiano sfida il Torino: 'Gara con ritmi altissimi. Ci manca la continuità'

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club dove ha presentato la partita fra Torino e Fiorentina. Queste sono le sue parole: "La continuità penso sia l'unica cosa che conta. Non riusciamo ad ottenerla con costanza, abbiamo lavorato per dare valore alla vittoria con la Lazio. Si può ottenere il massimo da ogni partita".



IL TORINO - "Per come interpreta le gare, come sviluppa e ti aggredisce, il Torino è sempre difficile da affrontare. Ci saranno ritmi altissimi, dovremo essere pronti a giocare con intensità".



TANTI IMPEGNI - "Ci dobbiamo concentrare su questo primo impegno, concentrazione massima sul campionato. Poi arriverà la Conference, ci penseremo subito dopo il Torino".



L'APPROCCIO - "Ho parlato coi ragazzi, ho detto loro che una prestazione come quella di lunedì la si può fare solo con furore e cercando il massimo da ognuno. L'applicazione fa la differenza".



RIENTRI - "Domani si riaggrega Dodo', mi sembra libero, inizierà a respirare di nuovo il clima delle partite che contano. Siamo contentissimi