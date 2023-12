, tecnico della Fiorentina, è intervenuto a DAZN al termine della gara vinta per 3-0 contro la Salernitana: "Bravi i ragazzi, grande approccio, la partita è stata affrontata con la giusta concentrazione. Ottima prestazione, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare"."Abbiamo fatto bene tutto oggi, rifinitura, conclusione e lavorato bene concedendo poco alla Salernitana. I ragazzi hanno lavorato da squadra matura, si è capito il valore di questi tre punti per la classifica"."Oltre al rigore ha lavorato bene, legando il gioco e permettendo alla squadra di guadagnare metri. Il gol aiuta, serve, sono contento anche per Sottil che ha avuto tante occasioni per sbloccarsi. Cerchiamo di lavorare per migliorare quello che non sta andando nel verso giusto. Vittorie come questa fanno bene"."C'è da parte di tutti, viviamo per avere queste pressioni. Dobbiamo solo gestirle, sono contento della prestazione dei ragazzi, chi va in campo è perché merita la maglia e sta rispondendo bene"."Un ragazzo ancora timido, umile e un po' chiuso, deve iniziare a maturare sotto questo punto di vista. È arrivato in un gruppo che gli vuole bene con un allenatore che gli dà fiducia. Viene da un altro calcio, è importante che oggi si sia sbloccato"."Il nostro stadio spinge forte, ti trascina e in casa è un fattore che dobbiamo far valere. Vogliamo sempre giocare con questo stadio infuocato. Tutti insieme si può mettere in difficoltà qualsiasi avversario".