Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della società alla vigilia della gara col Napoli:



"La squadra sta bene. Arriviamo da un bel momento e un bel po' di risultati positivi. Abbiamo lavorato bene dopo la partita di Coppa che ci ha lasciato davvero qualcosa di positivo con quella reazione, dove abbiamo mostrato tanto carattere. Abbiamo preparato la partita di domani con grande attenzione contro una squadra forte con cui vogliamo ben figurare. Rispettiamo tantissimo il Napoli, ma dobbiamo andare lì e cercare di dare loro filo da torcere. Il Napoli è forte. Da tantissimi anni lottano sempre per le posizioni di vertice. Sono forti come lo scorso anno. Hanno giocatori di livello mondiale e per noi sarà un test molto impegnativo. Sappiamo cosa ci aspetta e dovremmo sudare tantissimo per cercare di fare risultato".