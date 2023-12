L'allenatore della Fiorentina,, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio sul campo del Ferencvaros valso il primo posto nel girone di Conference League. Di seguito le dichiarazioni:- ". Avevamo due risultati su tre, siamo stati bravi a reagire lo svantaggio. Abbiamo rischiato prima di prendere il secondo e poi di fare noi il 2-1., rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un passo avanti. E non avremo il calendario intasato".- "Ha pagato quegli otto giorni a parte, in cui non ha potuto spingere. Appena abbassi la condizione ecco il rischio. L'avevamo tutelato a Roma, si sentiva bene e oggi aveva bisogno di giocare.".- "Chiederà alla società un attaccante esterno sul mercato? Sottil ha dato segnali di ripresa e siamo in cinque.. Valuteremo come arriveremo a gennaio".- ". Quando è mancato Gonzalez la squadra ha sempre giocato come deve, chiaro che qualcuno non abbia le sue capacità sotto porta, la freddezza e la scaltrezza. Aspettiamo una loro reazione..".- "Quanto è importante questo. I playoff sono due partite in più a febbraio che vanno a intasarti il calendario. Meglio così. E".