Finalmente arrivano buone notizie dall’infermeria per Vincenzo Italiano. Dopo settimane di esclusione a causa di un problema fisico, il tecnico della Fiorentina è pronto a riaccogliere in gruppo un difensore in vista dell’importante sfida di giovedi sera contro il Twente.



Stiamo parlando del centrale difensivo Igor che, dopo esser stato fermo per settimane a causa di una botta rimediata in un amichevole, è pronto a tornar a tutti gli effetti nella lista Uefa. Il difensore era di fatto stato escluso in via provvisoria per la gara di andata ma adesso è pronto a tornare. Per un brasilano che recupera a tutti gli effetti, c’ un polacco che continua il suo percorso verso la guarigione: nonostante siano passate settimane dal pestone rimediato a Moena, Zurkowski è ancora acciaccato e non farà parte della truppa che andrà in olanda per conquistarsi l’accesso alla fase a gironi della Conference League.