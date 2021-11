L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato così il successo di stasera contro la Samp: "Venivamo da una sconfitta arrivata negli ultimi cinque minuti: ho capito che qui non si può mai stare tranquilli e bisogna stare sempre attenti fino all'ultimo minuto. I miei ragazzi però oggi hanno reagito bene. Io dico sempre di gestire il pallone e di non perderlo, perché poi corriamo il rischio di perdere il controllo della partita. Abbiamo subito troppi gol negli ultimi minuti, perdendo così troppi punti per strada. Dobbiamo migliorare".



Sui protagonisti del match: "Sono contentissimo che i tre gol siano arrivati dai tre attaccanti. Riguardo a Sottil: oggi tutti hanno potuto vedere le sue doti. Ha un grande talento, ma deve migliorare e pensare più alla squadra: lui può diventare molto forte. Oggi ha fatto una prestazione di livello e poteva fare anche il quarto gol".