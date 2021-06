Ci sono voluti giorni di trattativa, ma alla fine la Fiorentina è riuscita a trovare l'intesa con lo Spezia per liberare Vincenzo Italiano. Definito l'accordo col tecnico per un contratto biennale con opzione per la terza stagione, al club ligure andrà un milione di euro, previsto dalla clausola inserita nel contratto di Italiano. Inoltre, la Fiorentina girerà allo Spezia un giovane, come indennizzo per la risoluzione contrattuale dello staff dell'allenatore.