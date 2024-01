Fiorentina, Italiano una settimana fa diceva: 'Nico Gonzalez è infallibile dal dischetto'

Un fine settimana da dimenticare per i tiratori dagli undici metri. Nel turno di campionato, il 22esimo, nel quale sono stati calciati complessivamente ben 7 calci di rigore tra venerdì ed oggi (in attesa della sfida tra Salernitana e Roma di lunedì sera, ore 20.45), sono stati ben 5 gli errori commessi. Si è partiti da Milan-Bologna di sabato sera, col penalty neutralizzato da Skorupski a Giroud e il tentativo nel secondo palo di Theo Hernandez ad infrangersi sul palo, si è arrivati fino al posticipo domenicale tra Fiorentina ed Inter, nel quale il viola Nico Gonzalez ha clamorosamente sciupato l’occasione del potenziale 1-1 facendosi ipnotizzare da Sommer. In mezzo anche l’errore del leccese Nikola Krstovic nella sfida contro il Genoa e quello di Duda dell’Hellas Verona contro il Frosinone, prima che il compagno di squadra Suslov portasse momentaneamente in vantaggio i suoi dagli undici metri.



LA PROFEZIA AL CONTRARIO - Particolarmente curioso è il retroscena relativo all’errore sul rigore di Nico Gonzalez contro l’Inter, il primo in assoluto in carriera del calciatore e da quando indossa la maglia della Fiorentina in Serie A, ossia dall’estate 2021. Soltanto una settimana fa, dopo l’errore di Ikoné nella prima semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli - che faceva seguito al precedente tentativo di trasformazione di Bonaventura sul campo del Sassuolo - l’allenatore dei toscani Vincenzo Italiano dichiarava: “Questa fobia dei rigori però dobbiamo superarla perchè a parte Nico che è infallibile, gli altri stanno sbagliando troppo e stiamo perdendo partite”. I fatti ci hanno poco a smentirlo, per il dispiacere dei tifosi della Fiorentina e la gioia di quelli dell’Inter.