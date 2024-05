​Fiorentina, Italiano: 'Vincere la Conference? Ne va delle nostre carriere e del nostro futuro'

A commentare la vittoria della sua Fiorentina, contro il Monza, c'è l'allenatore dei toscani, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole a Dazn."Questa vittoria è per noi e per il nostro direttore Barone. Per la presenza costante. Subire questa tragedia è stato qualcosa di molto difficile da affrontare. Con i ragazzi in ogni partita e allenamento lo ricordiamo. Forse la spinta di Joe ci dà furore e stiamo riuscendo a coinvolgere tutti, a ottenere risultati. Non possiamo staccare la spina, dobbiamo affrontare queste partite nel migliore die modi per arrivare con entusiasmo in finale. In questo momento nell'avvicinarci a quella data dobbiamo fare prestazioni di livello. Ho fatto l'esempio dell'Atalanta, che va forte e continua a spingere, mostra entusiasmo e grande furore. Quello che deve accompagnare noi fino al 29, per ottenere quella gioia insieme a tutti i tifosi che non siamo riusciti a ottenere lo scorso anno".

"È stato un triennio fantastico, speriamo di raggiungere questa benedetta ciliegina. In questo momento l'unica attenzione è finire il campionato e arrivare a quella partita. Dobbiamo cercare tutti di pensare a quella finale, troppo importante perché ne va delle nostre carriere e del nostro futuro. Consegnarlo a Firenze e metterlo in bacheca sarebbe importante, l'unico pensiero va lì. La fatica inizia a farsi sentire, saremo alla 54esima partita, l'anno scorso ne abbiamo fatte 60. Qualcosa di incredibile giocare ogni tre giorni con poche sedute di allenamento e poche energie. È bello girare l'Europa, affrontare squadre importanti, così come complicato e difficile. Abbiamo trovato la chiave per arrivare pronti alle partite. Stiamo bene, tutti hanno i minuti nelle gambe e tutti possono essere utili".