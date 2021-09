Intervistato da Dazn l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della sfida contro l'Inter.



VLAHOVIC - "Son contento delle parole di Vlahovic, divertirsi è alla base del nostro sport che per noi diventa stressante. Dobbiamo stare attenti sempre, ma il divertimento ci deve essere sempre. Lui lo sta dimostrando: va in campo forte, anche in allenamento. Da qui alla fine si toglierà delle soddisfazione".



DIFESA - "Le tre partite in una settimana sono pesanti, è dura recuperare. Le rotazioni erano in preventivo. Nastasic è un ragazzo in condizione ed è giusto dare una chance anche a lui".