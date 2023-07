Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della, Vincenzoha parlato a tutto tondo del momento del club viola e di conseguenza anche di calciomecato.“Ripartiamo dopo una meritata pausa dopo un percorso incredibile. Abbiamo avuto la gioia di giocare duie finali, purtroppo finite male, ma ripartiamo consapevoli di quello che abbiamo fatto. Questo centro sportivo è straordinario, la temperatura ci stra dando una mano e stiamo lavorando bene. Tutti volevamo farlo qui e la società ha fatto i salti mortali. È tutto a posto, abbiamo tutto per poter lavorare nel migliore dei modi. Siamo contenti di quello che stiamo facendo”.Possiamo intervenire su alcune situazioni, Parisi e Sabiri sono ottimi acquisti. Manca ancora tanto alla fine del mercato e vedremo come migliorare questa squadra. Jovic? Tutti si sono presentati bene. Anche Luka che sta facendo quello che gli viene chiesto. Ha un anno in più di conoscenza dell'ambiente. Adesso è molto diverso rispetto allo scorso anno".“Io e lui abbiamo fatto un percorso identico, siamo partiti dal basso con grande fatica, ottenendo grandi risultati. È un profewssionista esemplare, ha voglia di lavorare e arriva in una squadra che ottiene risultati importanti. Ha dimostrato il suo valore, l’ho visto carico e con la voglia di apprendere cose nuove. Abbiamo aggiunto qualità, ha grande dinamismo ed è forte nell’uno contro uno”.“Si è parlato di questa situazione, non lo nascondiamo. Il ragazzo piace a tutti e vedremo. Il mercato, come ho detto prima, è troppo strano. È un ragazzo forte, un calciatore di grande livello e vedremo cosa succederà”."Il mio addio? Dopo la finale eravamo delusi. Non vedevo l'ora di parlare con la società e mi hanno fatto capire che c'era la volontà di fare il bene della Fiorentina tutti insieme".."Amrabat? Era capitato anche al primo anno con altri giocatori. L'anno scorso aveva deciso di continuare con la Fiorentina. Quando arriverà vedremo come gestirlo. Lui sa che qui ha la stima di tutti. Poi vedremo le dinamiche di mercato".