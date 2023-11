Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Bologna: "Dobbiamo fare di più in tutto quello che facciamo, con la palla e senza. Abbiamo fatto poco finora in attacco, mi auguro di avere dagli attaccanti ferocia e concretezza, come non abbiamo fatto nelle partite precedenti. Voglio che siano risolutivi".