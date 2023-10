Vincenzo Italiano era il profilo preferito da Aurelio De Laurentiis per l'immediato dopo Spalletti. L'allenatore siciliano oggi sta volando e facendo volare la sua Fiorentina, ma in estate fu a un passo dall'addio. Il Napoli ci provò a strapparlo a Commisso che però si oppose all'addio facendo valere il contratto e con l'allenatore che non arrivò allo scontro pur di sedersi sulla panchina azzurra. De Laurentiis fu quindi costretto allora a virare su Rudi Garcia, e oggi il francese è a forte rischio esonero.