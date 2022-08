L’argomento che tiene banco in questi giorni in casa Fiorentina è senza ombra di dubbio la situazione legata a Nikola Milenkovic: il centrale di difesa, dopo la proposta fatta dalla Fiorentina la scorsa estate, vorrebbe lasciare Firenze per andare a giocare la Champions e fare il salto di qualità che cerca da tempo. Il club gigliato, che comunque continua ad avere ottimi rapporti con il giocatore ed il suo entourage, sarebbe disposto ad una sua cessione solo in tempi brevi: entro i prossimi giorni, con la deadline fissata per questo weekend, il serbo dovrà prendere una decisione definitiva.



Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere Fiorentino la Fiorentina, per scacciare le sirene di Inter e soprattutto Juventus, ha da tempo proposto al giocatore un rinnovo: pronto un triennale ad oltre 3 milioni di euro a stagione. Oggi intanto Vincenzo Italiano dovrebbe riproporlo al centro della difensa nell’amichevole contro il Qatar, dimostrando quanto il tecnico tenga realmente al classe ’97. Come biasimarlo.. L’assenza di Milenkovic nell’amichevole di domenica scorsa contro il Galatasaray ha palesato tutti i limiti difensivi di questa squadra quando il serbo non c’è e per questo Italiano starebbe facendo di tutto per convincerlo a rimanere.